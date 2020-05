Zoo de Curitiba comemora nascimento de monocarvoeiro em cativeiro

Compartilhe!

No Brasil, além do Zoo de Curitiba, no Alto Boqueirão, apenas o Zoo de Sorocaba mantém grupos reprodutivos da espécie

Enquanto o mundo segue cheio de incertezas na pandemia do novo coronavírus, o Zoo de Curitiba traz boas notícias, com a chegada de um novo morador. Nasceu por lá, nas últimas semanas, o quarto filhote de Fernanda e Aguirre, o casal de macacos monocarvoeiros (muriquis-do-sul), espécie em risco de extinção.

O filhote é irmão de Maria Esther, que chegou em agosto de 2018, com um nascimento bastante festejado. O local está fechado para visitação em função da prevenção da transmissão da covid-19, mas espera-se que logo os visitantes possam ver a família completa, também formada pelos irmãos David Ferrer e Roger Federer.

Ainda deve demorar um pouco para o novo integrante da família ganhar um nome e para se descobrir se é macho ou fêmea.

A intenção da equipe do zoológico, que tem um trabalho voltado à conservação de diversas espécies, é incentivar a reprodução dos primatas. Eles são um dos oito grupos de trabalho mantidos na capital paranaense, parte de um programa de reprodução vinculado ao plano nacional de manejo da espécie.

Confiança – Como reconhecimento do trabalho, Curitiba também foi escolhida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para abrigar a orfãMonaliza, uma filhote de monocarvoeiro que veio encaminhada do Rio Grande do Sul no final de 2019. Ela segue sob os cuidados da equipe no setor técnico do Passeio Público.