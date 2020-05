“Ninguém faz nada sozinho. Sou grata às pessoas caridosas que doam os mantimentos e também aos meus amigos voluntários que me ajudam no cadastro e na logística da ação de distribuição das cestas básicas.” Além de líder comunitária Mônica Baragão foi pedagoga do Colégio Estadual Gottlieb Muller.

Voluntariado raiz Boa vontade de liderança comunitária e pessoas de bom coração somam esforços e criam campanha de doação de alimentos "Quem quer fazer, faz!"Frase da líder comunitária Mônica Baragão, presidente da Ascovo (Associação dos Moradores da Vila Olímpica), entidade não filantrópica que presta serviços voluntários no Alto Boqueirão. Conhecida na região pelo envolvimento em questões sociais, Mônica mais uma vez mostrou que é uma liderança comunitária "raiz", vai e faz. Mesmo frente a grande pandemia do coronavírus ela fez acontecer e criou um movimento de doação de alimentos para amparar a comunidade carente da área em que mora, tem negócio e atua. Como? Falando. Pedindo. Sensibilizando! Mônica joga em todas as posições, esta fazendo campanha virtual nas redes sociais, mobilizou empresários e clientes da distribuidora de bebidas fundada por ela. O resultado? Em apenas 15 dias arrecadou edistribui 70 cestas básicas, produtos de higiene e centenas de máscaras de proteção contra o covid-19. Foi notório a satisfação e o agradecimento sincero no rosto das pessoas contempladas pelos donativos. O ato fraterno dos envolvidos favoreceu famílias de alta vulnerabilidade econômica e social.