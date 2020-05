Bodebrown doa 1 tonelada de alimentos para a FAS

Compartilhe!

A cervejaria Bodebrown, instalada no Hauer, participou da campanha de arrecadação Chop do Bem no sistema drive trhu

A Fundação de Ação Social (FAS) recebeu 1.098 quilos de alimentos da cervejaria Bodebrown. A entrega aconteceu no Núcleo da FAS Boqueirão, regional onde a empresa está instalada. Os alimentos serão entregues a famílias que estão em situação de vulnerabilidade social e são atendidas pelo município.

Samuel Cavalcanti, proprietário da Bodebrown Curitiba, contou que os alimentos foram arrecadados durante a campanha Chope do Bem, promovida pela Associação das Microcervejarias do Paraná (Procerva, com 27 produtores de cerveja artesanal. Durante a ação, foi entregue 1 litro de cerveja artesanal para cada 2 quilos de alimentos não perecíveis. Em função da pandemia do novo coronavírus, que obrigou o fechamento das cervejarias para evitar aglomeração, a troca foi feita por meio de sistema drive thru (pegue e leve).

“Esse evento mostrou que embora as cervejarias estejam ligadas ao setor de entretenimento, elas também podem contribuir para as causas sociais da cidade”, explicou Cavalcanti, que criou a Bodebrown em 2009, no Hauer. Atualmente, a Bodebrown é uma das mais premiadas cervejarias da América do Sul.

Quem mais precisa

O presidente da FAS, Fabiano Vilaruel, agradeceu a doação e falou da importância da união de esforços, neste momento, quando tantas famílias estão sem emprego e renda. “A FAS tem o controle social e sabemos onde estão as famílias que mais precisam de apoio. Por isso, estamos à disposição da população e dos empresários que querem contribuir.”

Os alimentos doados para a FAS são usados na montagem de cestas básicas que são entregues, neste momento, a famílias que não recebem Bolsa Família e não têm direito ao auxílio emergencial pago pelo governo federal. Em Curitiba, três mil famílias se enquadram nesse recorte, feito a partir de avaliação dos técnicos da FAS.

Campanha

A FAS vem incentivando a doação de alimentos para atender as famílias em vulnerabilidade social. Desde o último dia 1, quando lançou uma campanha de arrecadação, a fundação recebeu 3.387 cestas básicas, 3.980 quilos de alimentos, 118 caixas de leite, 1.000 máscaras, 125 kits de higiene e 389 itens de higiene.

A campanha pede ainda a doação de roupas masculinas, para atender a população em situação de rua. Quase 3,1 mil peças chegaram ao Disque Solidariedade.