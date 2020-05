Santuário Santa Rita de Cássia continua a evangelizar pelas redes sociais

Compartilhe!

Calendário de missas e novenas, bem como informações sobre a Festa de Santa Rita, podem ser vistos nas redes sociais

Maio é o mês tradicionalmente dedicado às mães e à Santa Rita. Por isso, o Santuário Santa Rita de Cássia, no Hauer, continua seu papel na evangelização. Em virtude da pandemia de Covid-19, a exemplo do que ocorre no mundo todo, a igreja se reestruturou e passou a evangelizar ainda mais pelas redes sociais.

Desde o mês de março, uma série de atividades online têm sido realizadaspara manter vivo o trabalho pastoral e catequético. Missas e novenas, por exemplo, passaram a ser retransmitidas pelo Facebook, enquanto os demais canais (portal, Twitter e Instagram) servem como suporte, divulgam informações e também evangelizam.

Com o apoio da Pastoral da Comunicação, as missas e novenas têm ocorrido com regularidade enquanto uma série de outros movimentos auxiliam o pároco Carlos Alberto, o vigário Maicon, os Diáconos e os Ministros Extraordinários da Eucaristia nos “Momentos de Comunhão”, realizados em sistema drive thru.

De acordo com o sacerdote, em virtude da pandemia, a tradicional Festa em Honra à Santa Rita de Cássia também está sendo revista e, em breve, informações serão divulgadas no portal e nas redes sociais da Igreja. “Faremos adaptações como pede o momento, mas não deixaremos de festejar a padroeira que tantas graças traz à nossa comunidade e devotos de diversas partes do País”, complementa.

Serviço:

Missas e novenas transmitidas pelo no Facebook Santuário Santa Rita de Cássia (staritactba)

Domingo: Missa às 9h

Segunda-Feira: Missa da Esperança,19h

Quarta-Feira: Novena Perpétuo Socorro,19h

Quinta-Feira: Novena Santa Rita,9h

13/05 a 21/05 – Novena de Sta. Rita todos os dias às 19h

(Ao final depoimento de padres reitores)

A partir do dia 21/05 – Três imagens de Sta Rita espalhadas pelo Santuário para visitação dos devotos (das 8h às 18h)

21/05 e 22/05 – Venda de bolos para retirada (das 8h às 18h)

22/05 – Carreata com a imagem de Sta Rita (20h)

24/05 – Venda de churrasco para retirada R$ 38,00 (Pagamento antecipado pelo pague seguro e secretária até o dia 22/05)