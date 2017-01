Os 48 anos de tradição do Jacomar

Compartilhe!

Colaboradores e diretoria celebraram este marco na história do supermercado fundado no Boqueirão

No mês de outubro o Jacomar completou 48 anos de vida, reforçando seu compromisso em atender com qualidade e levar ao cliente o que ele precisa. E, para que isso aconteça, a participação e o envolvimento dos colaboradores é essencial. Por isso, para festejar o aniversário da empresa, todos se reuniram no Esporte Clube Olímpico e participaram de diversas atividades.

De manhã os participantes foram brindados com uma palestra motivacional do especialista em desenvolvimento humano, Marcelo Karam, que mostrou a importância do trabalho executado pela equipe todos os dias.

Foi também durante a Festa da Integração que a mais bela funcionária da empresa recebeu o título de “Miss Jacomar”. Para eleger a vencedora, cada uma das lojas escolheu sua representante por votação e as candidatas desfilaram para um grupo de jurados, que escolheu como miss 2014 a colaboradora Lucimar Pereira, balconista na loja Afonso Pena, em São José dos Pinhais.

Logo após o almoço todos puderam se divertir com a programação festiva e com o sorteio de brindes. Os funcionários que completaram 5, 10, 15 e 20 anos de empresa também foram presenteados pela diretoria, que faz questão de reconhecer o esforço e dedicação empenhados durante tanto tempo à empresa.

Confira a galeria de fotos: